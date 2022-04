Dr Roger Etoa : « Le choléra qui émerge chez nous est un problème de politique publique d’accès d’eau potable »

Le médecin du travail et de santé publique, Roger Etoa était l’invité de la matinale d’ABK Radio ce 6 avril 2022. Au cours de cette émission, il a décrié la cause principale de l’épidémie de choléra qui frappe en ce moment cinq régions du Cameroun.

Rendu au 5 avril 2022, les autorités recencent

4 627 malades dont 105 morts à travers le pays depuis le début de l’épidémie en octobre 2021. Sur la période du 23 mars au 05 avril 2022, 226 nouveaux cas dont 02 décès ont été enregistrés dans le Sud-Ouest et le Littoral. Les deux régions du Cameroun sont les plus touchées par le choléra avec en tête le Sud-Ouest.

De l’avis du corps médical, cette résurgence de la maladie est imputable à l’eau souillée. Et à la défécation à l’air libre. » Le choléra qui émerge chez nous est un problème de politique publique d’accès d’eau potable. En 1972, la population était estimée à plus d’un million et aujourd’hui en 2022 on n’est à plus de 24 millions et le volume en mètre cube d’eau est élevé. », a déclaré le Dr Roger Etoa.

La mise à disposition d’eau salubre et des services d’assainissement est primordiale pour lutter contre la transmission du choléra, selon un rapport de l’OMS en date du 30 mars dernier. Mais au Cameroun, le choléra ne cesse de prendre de l’ampleur du fait du manque d’eau potable et d’hygiène. Selon l’Institut national de la statistique (INS) du Cameroun, en 2018 le taux d’accès à l’eau potable était de 77 % en milieu urbain, contre 43,5% en zone rurale.