Douala : un avocat du MRC enlevé après une émission à Equinoxe Tv

Me Fabien Kegne, avocat et militant du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC), a été enlevé lundi soir, devant les locaux d’Equinoxe TV à Douala.

La scène s’est déroulée sous les yeux de ses co-panélistes de l’édition de l’émission quotidienne « Equinoxe Soir » diffusée lundi soir sur la chaîne de télévision Equinoxe TV. Parmi eux se trouvaient Yves Abama du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC) et le syndicaliste Zakary. Selon des informations provenant de l’antenne Littoral de la Sécurité militaire (SEMIL), Me Fabien Kegne a été arrêté.

Enlevé pour dix minutes

« Le militant du MRC a initialement résisté aux éléments de la SEMIL, arrivés à bord de deux véhicules (une Toyota Yaris et un RAV4) ainsi que de deux motos, avant d’être brutalement traité et emmené de force. Moins de dix minutes plus tard, les ravisseurs de Me Fabien Kegne l’ont ramené à l’endroit où il avait été enlevé. Immédiatement après l’enlèvement de Me Fabien Kegne, ses camarades du MRC ont commencé à dénoncer ce qui lui était arrivé », rapporte Actu Cameroun.

« Maître Fabien Kegne vient d’être enlevé par des hommes armés après sa sortie d’Equinoxe. Il a été conduit à la SEMIL », a écrit Mathieu Youbi. « Alerte ! Alerte ! Me Fabien Kegne, militant du MRC, vient d’être enlevé par des hommes armés à la sortie de l’émission Equinoxe Soir, pour une destination inconnue ! », a écrit Joseph Emmanuel Ateba, secrétaire national à la communication du MRC.

Il a ajouté après sa libération : « Me Fabien KEGNE est libre. Après avoir été interpellé et brutalisé à la sortie de l’émission Equinoxe Soir sur Equinoxe TV et conduit à la SEMIL, Me Fabien KEGNE a été libéré par ses ravisseurs. Pour l’instant, nous ignorons les raisons de cette interpellation brutale et nocturne de notre ami politique, Me Fabien KEGNE ». Pour le moment, les motifs de cette interpellation particulière de Me Fabien Kegne ne sont pas encore connus.