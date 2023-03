Douala : Le Minat au chevet des blessés de l’incendie de l’usine Acero Metal

Dix-neuf employés de l’entreprise métallurgique Acero Métal Sarl ont été grièvement blessé à la suite de l’explosion d’une chaudière dans l’après-midi du lundi 20 mars 2023. Au lendemain de cet incident, le ministre de l’administration territoriale (Minât) Paul Atanga Nji s’est rendu ce mardi sur le lieu du drame.

Accompagné du gouverneur de la région du Littoral et de plusieurs autres autorités administratives et politiques, le Minat s’est rendu au chevet des sinistrés. Le membre du gouvernement a marqué un arrêt à l’hôpital de district de Bonassama, dans le 4e arrondissement de la ville de Douala où sont pris en charge en partie des blessés.



Une fois sur le site de l’incendie et ministre Atanga Nji et sa délégation ont pu évaluer les dégâts causés par cet incident. Avec les responsables de cette usine de métallurgie, des mesures ont été prises pour que pareil incident ne se produise plus à l’avenir.