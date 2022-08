Dette publique : 572,6 milliards remboursés depuis janvier 2022

Selon une note de conjoncture de la Caisse Autonome d’Amortissement (CAA), ce montant représente la dette publique déjà remboursée par l’État du Cameroun à ses créanciers.

Le Cameroun ne s’endette pas seulement. Le gouvernement tient également ses promesses en terme de remboursement des sommes empruntées. Tenez, au cours du seul mois de juin 2022, Yaoundé a réglé le service de la dette (Hors Restes à Payer et remboursement BTA) à hauteur de 70,4 milliards de francs CFA, dont 85 % du montant orienté vers le remboursement du capital et 15 % du service pour le paiement des intérêts. Ce service est consacré à : 32,1 % au règlement de la dette intérieure estimée à 25,4 milliards de F CFA et 67,9 % au service de la dette extérieure évaluée à 45 milliards de F CFA. Ainsi, le cumul du service de la dette réglé depuis janvier 2022 s’élève à 572,6 milliards de F CFA, dont 58,2 % du montant pour la dette extérieure évaluée à 321,8 milliards de F CFA et 43.8% du service pour la dette intérieure (Hors Restes à Payer et remboursement de Bons du Trésor Assimilables) estimée à 250,8 milliards de F CFA.

En perspective, pour le mois de juillet 2022, il est prévu le règlement d’un service de la dette publique hors Restes à Payer et Bons du Trésor Assimilables de 174,2 milliards de FCFA dont 127,0 milliards de F CFA au titre du remboursement du capital et 47,2 milliards de F CFA au titre du paiement des intérêts. Pour le mois d’aout 2022, ce service est estimé à 65 milliards de F CFA, dont 34,6 milliards de F CFA pour la dette extérieure et 30,4 milliards de F CFA pour la dette intérieure.