Dette due à Eneo : 118 milliards de F CFA déja injectés par l’Etat

Le gouvernement a payé une partie importante de la dette évaluée à 150 milliards de francs CFA due à Eneo entre décembre 2021 et janvier 2022.

118 milliards de F CFA. C’est le montant des impayés de facture d’électricité des administrations publiques que l’État a commencé à apurer dès décembre 2021. Une première enveloppe de 70 milliards de F CFA a en effet été injectée dans le secteur au milieu du mois de décembre 2021.

Par la suite, une nouvelle enveloppe de 48 milliards de F CFA en janvier 2022 par le truchement du ministère des Finances. Une opération qui s’est faite à travers une émission des titres publics et qui rentre dans le cadre du protocole d’accord de règlement partiel de la dette de l’Etat vis-à-vis des diverses entités du secteur de l’électricité, signé avec des banques le 15 décembre 2021.

En clair, l’Etat a remis, en contrepartie de sa dette à Eneo, des Bons et des Obligations du Trésor à l’entreprise. Avec l’intermédiation d’un arrangeur (Financia Capital), lesdits titres ont ensuite été placés auprès d’un pool bancaire constitué d’Afriland First Bank, Société Générale Cameroun, SCB Cameroun, Commercial Bank of Cameroon, Ecobank Cameroon, Union Bank of Cameroon. Il n’est pas exclu que l’Etat procède par le même cheminement pour apurer les 150 milliards de F CFA de dette restante.