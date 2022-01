Dénonciations : le MRC se joint au SDF pour la marche du 8 janvier

Le MRC invite les camerounais à se mobiliser pour cette marche pacifique dans la ville de Douala.

Le parti de Maurice Kamto se solidarise au SDF pour manifester pacifiquement le 8 janvier prochain. Dans cette mouvance, le MRC convie les camerounais à se mobiliser pour ladite marche. « Dans le cadre de la lutte pacifique et non-violente qu’il a engagé depuis sa création contre la dictature qui écrase le peuple camerounais, le MRC invite tout le Peuple du Changement et les Camerounais soucieux de l’indispensable apaisement national, à faire de la « MARCHE DE LA PAIX » du samedi 8 janvier 2022 un succès républicain et citoyen historique. », déclare le secrétaire général du MRC.



En effet, engagée par le député SDF Jean Michel Nintcheu, la « marche de la paix» qui se tiendra à Douala exige : « La fin de la guerre civile dans les régions anglophones du Nord-ouest et du Sud-ouest (NOSO) du Cameroun, via notamment l’ouverture d’un vrai dialogue inclusif. Et la libération de tous les détenus politiques du régime BIYA. », apprend-on.