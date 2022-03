Déforestation : 183 km2 de forêts perdus chaque année

Selon un tweet que vient de publier la représentation de l’Union européenne (UE) à Yaoundé, la coupe des arbres, fait perdre une importante superficie de forêt au Cameroun.

« Chaque année le Cameroun perd trois fois la surface de Yaoundé (183 km²) en forêts », précise l’UE. Les causes de cette déforestation sont multiples. Il s’agit entre autres de l’augmentation de la pression démographique, l’intensification des pratiques agropastorales, l’expansion de l’industrie minière ou encore la multiplication des pratiques illégales.

En cette journée internationale des forêts, « l’Union européenne rappelle son engagement pour la préservation de l’environnement, la bonne gestion des forêts, et l’assurance de revenus stables et durables pour les communautés »

A cet effet, l’UE et l’Association des communes forestières du Cameroun revendiquent le reboisement et la réhabilitation de plus de 2300 hectares de terrain dans 7 régions du pays. En plus,

Chaque 21 mars, le monde entier célèbre la Journée internationale des forêts. L’occasion est donnée de braquer les projecteurs sur l’importance de la préservation et de la protection des zones boisées. Le thème de 2022 est « les forêts et une production et une consommation durables. »