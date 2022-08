Crise : OTS menace de grever à la rentrée scolaire

Les Collectifs OTS et OTA et les syndicats des enseignants du Cameroun pour l’Afrique ( SECA) ont déposé un préavis de grève pour la rentrée scolaire auprès du premier ministère et du Minsec.

Un nouveau débrayage dans l’enseignement secondaire est annoncé pour cette année scolaire 2022_2023. Selon la correspondance conjointement signée par OTA, OTS et SECA, la grève va débuter par le boycott de la rentrée scolaire et poursuivra avec les opérations « craie morte » si des résolutions ne sont pas apportées à leurs revendications.

« Par cette action, nous souhaitons attirer votre attention sur les faits suivants : d’une part la non prise en compte de nos problèmes ni de l’échéancier proposé par nos soins au Président de la République le 18 mars 2022 et au Premier ministre le 04 avril 2022 pour la résolution de nos problèmes, et d’autre part, le non respect des hautes instructions du …visant à pallier à certains de ces points de réclamations », peut-on lire dans la lettre adressée aux ministères suscités.

Après la grève soutenue pendant plusieurs mois par le collectif On a trop supporté (OTS) qui a paralysé le déroulement des cours, ce mouvement d’enseignants avait annoncé une trêve provisoire afin de négocier avec le gouvernement. Mais à la lecture de cette lettre, onse rend des comptes que ces derniers ont été floués.