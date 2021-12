Crise anglophone : No Pity réclame la libération de sa mère et de sa compagne

En contrepartie, Le « général » séparatiste promet la libération du Fon Kevin Yakum II.

Le président de la Housse of Chiefs ( Maison des Chefs), Fon Kevin Yakum II kidnappé la semaine dernière pourrait être libéré, sous trois conditions. Le « général » séparatiste ambazonien No Pity réclame en contrepartie, la libération de sa mère, arrêtée il y a quelque temps, et celle d’ Antoinette Kongso, son ancienne compagne qui a donné naissance à son enfant au cours de sa détention à la prison centrale de Kondengui à Yaoundé. La troisième condition, est la libération de ses partisans, capturés et incarcérés dans les prisons à travers le pays.

Pour rappel, le Fin Fon Kevin Yakum II, qui est également le président de la House of Chiefs du Nord-Ouest. Il a été arrêté mardi 7 décembre 2021 dans son palais à Bambalang alors qu’il préparait l’organisation de la fête annuelle.