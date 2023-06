Crise anglophone : le Fon Kelvin Yakum libéré après 17 mois de captivité

Le Fon de Mbambalang Kelvin Yakum (au milieu de l photo) enlevé par la milice dirigée par le combattant séparatiste No Pity le 7 décembre 2021 vient d’être libéré ce 1er par un commando des forces de sécurité. Selon plusieurs sources non officielles, sa libération a été possible grâce aux informations fournies par Shina Rambo – le frère de No Pity – qui a déposé les armes lundi dernier.

Fon Yakum Kelvin, chef traditionnel et président de la House of Chiefs (Maison des chefs) aura passé 17 mois entre les mains de ses ravisseurs. Un an après son enlèvement dans son palais à Mbambalang l’autorité traditionnelle était réapparue dans une vidéo suppliant le gouvernement de le libérer des mains de ses ravisseurs.

«Je suis entre les mains de No Pity et il a dit que si on ne libère pas les membres de sa famille arrêtés, il me gardera ici. Il a dit que si les membres de sa famille sont relâchés, il me relâchera aussi. C’est un cri de détresse que je lance à l’endroit des autorités pour qu’elles cèdent aux revendications de No Pity afin que moi aussi je sois libéré», avait déclaré le Fon.

Le conflit qui s’est installé depuis 2016 dans les régions anglophones profitent souvent aux combattants séparatistes qui, à travers les kidnappings, font du business. Des élèves, des fonctionnaires, des chefs traditionnels ou des hommes d’affaires sont enlevés et libérés parfois en échange d’argent ou d’armes.