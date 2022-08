Crise anglophone : Dion Ngute aveugle devant les faits ?

Le Premier ministre Joseph Dion Ngute a déclaré jeudi que la paix et la stabilité reviennent progressivement dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest en proie à près de six ans de conflit séparatiste armé.

Une déclaration faite par le chef du gouvernement à Yaoundé lors d’une réunion d’évaluation des progrès réalisés depuis la tenue d’un dialogue national en 2019. Une occasion donnée pour trouver également des solutions au conflit.

« Les écoles de la plupart de nos villes et de nos principales banlieues sont devenues opérationnelles. Nous avons également observé de nombreux jamborees culturels. Des légumes frais, des arachides fraîches et d’autres produits alimentaires du Nord-Ouest qui avaient complètement disparu du marché sont revenus. Cela montre clairement que de nombreux des agriculteurs de ces régions commencent à se sentir plus à l’aise, plus confiants pour se rendre dans leurs fermes », a déclaré Dion Ngute.

Selon le premier ministre, les faits sus-évoqués démontrent que la vie revient progressivement à la normale dans les deux régions anglophones. Pour lui, il faut désormais travailler pour consolider cela.

Au coeur de ce conflit sanglant qui oppose les combattants séparatistes aux forces de sécurité, les civils sont souvent les victimes qui payent le plus lourd tribut. Alors que le chef du gouvernement déclare que la « paix et la stabilité reviennent », plusieurs exactions ont pourtant été commises récemment dans ces régions.

Le dimanche 29 mai à Obonyi II, un village situé dans le département de Manyu, région du Sud-Ouest, une attaque des séparatistes contre les populations a fait ‘ 24 morts et au moins 62 blessés », selon Martin Ekwalle, maire de cette circonscription. En début juin, des soldats ont tué neuf civils, dont un bébé, à Missong dans le Nord-Ouest. L’armée a d’ailleurs reconnu une « réaction disproportionnée » de ses hommes.

L’utilisation des engins explosifs improvisés (EEI) comme armés d’attaques a également augmenté, faisant des victimes au sein de l’administration. Une attaque à la bombe contre le convoi du maire d’Ekondo Titi ( région du Sud-Ouest) en mars dernier a fait six morts.