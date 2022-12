Covid-19 : l’OMS félicite le Cameroun pour son taux de vaccination

Le Cameroun vient d’être félicité par l’organisation mondiale de la santé (OMS) pour avoir mené une campagne efficace de lutte contre la propagation du coronavirus, malgré la reticence au vaccin contre la pandémie.

« Félicitations au Cameroun, pour le succès de la campagne nationale de vaccination contre la COVID19, qui a priorisé les travailleurs de la santé, personnes âgées et autres groupes vulnérables. », a écrit l’OMS.

Selon l’institution onusienne, plus de 10% de la population est entièrement vaccinée contre le virus à l’issue du cinquième tour de la campagne de vaccination organisé du 18 au 27 novembre dernier au Cameroun. En effet, le Programme élargi de vaccination (PEV), plus de 2 millions de doses de vaccins ont été administrées au cours de cette campagne.

La situation épidémiologique de la covid-19 au Cameroun au mois d’octobre fait état de 124 113 cas positifs pour 122 106 rémissions et 1 965 décès. On dénombre 42 cas actifs avec un patient hospitalisé et aucun patient sous oxygène. Le taux de guérison est de 98,4%, pour un taux de létalité de 1,6 % et un taux de sévérité de 0 %.