 Conflits intercommunautaires : le HCR veut  mobiliser 35 milliards de F pour les victimes

Ce financement du Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR) vise à fournir une aide d’urgence aux déplacés des conflits intercommunautaires.

Selon l’Organisation des Nations Unies (ONU), un appel de fonds a été lancé le 21 janvier 2022 par le HCR. La mobilisation de près de 35 milliards de FCFA va servir entre autres à financer des abris et des articles de secours de première nécessité, tels que des couvertures, des nattes et des moustiquaires aux réfugiés.

Dans le même sens, ces fonds vont également permettre de construire des points d’eau et veiller à l’hygiène des déplacés. Par ailleurs, l’agence l’onusienne en charge des réfugiés compte mettre un accent particulier sur la protection des enfants. Ainsi que la prévention et la réponse à la violence sexiste, la documentation et l’éducation.

Pour rappel, le récent conflit entre Arabes Choas et Mousgoums dans l’Extrême-Nord a fait près de 100 000 déplacés internes et vers le Tchad voisin. Cette opposition sanglantes a engendré selon la 44 morts, plus de 100 blessés et 112 villages incendiés.