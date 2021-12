Conflit Arabes Choas-Mousgoums : calme relatif dans la ville de kousseri

Le gouverneur de la région de l’Extrême-Nord est au chevet des communautés en querelle.

Le calme est relativement installé, après quatre jours d’affrontements entre les éleveurs Arabes Choas et les pêcheurs Mousgoum à Kousseri informe Midjiyawa Bakary, gouverneur de la région de l’Extrême-Nord. Dans le département du Logone-et-Chari, «Le calme est revenu. Les familles se recueillent pour faire le deuil. Maintenant, il faut tourner la page. Nous les avons appelés à envoyer leurs enfants à l’école dès lundi. Nous serons sur le terrain jusqu’à dimanche. D’autres commissions viendront pour évaluer les dégâts humains et matériels et tirer les conséquences. Nous avons suivi les deux communautés et on peut conclure que la tension persiste. La sécurité a été renforcée pour toute éventualité», a déclaré le gouverneur.

Les affrontements entre les deux communautés ont éclatés dimanche 5 décembre entre pêcheurs et bergers à Logone-Birni dans l’Extrême-Nord du pays. Les échauffourées se sont poursuivies le mercredi 8 décembre faisant une vingtaine de morts et plus de 30 000 déplacés vers le Tchad voisin. une situation qui a poussé le président du conseil militaire de transition du Tchad à appeler la communauté internationale à agir en faveur des réfugiés. La mission gouvernementale conduite par le gouverneur Midjiyawa Bakary se conclut demain, 12 décembre 2021.