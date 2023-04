Confédération africaine d’athlétisme : Kalkaba Malboum réélu à la présidence

Après le désistement de son challenger nigérian Ibrahim Shehu Gusau la veille, Hamad Kalkaba Malboum est dans surprise réélu président de la confédération africaine d’athlétisme (CAA).



Candidat à sa propre succession, le Camerounais Hamad Kalkaba Malboum rempile au perchoir de la Confédération africaine d’athlétisme à l’issue du 29e congrès de cette instance, tenu ce 26 avril à Lusaka en Zambie.



“Je suis satisfait et heureux d’avoir remporté cette élection parce que chaque élection à ses réalités. En me présentant j’ai eu le soutien de Son Excellence Paul Biya qui à chaque fois me soutient dans cette démarche. Mais aujourd’hui c’est une grande responsabilité pour moi vue que je suis en train de vieillir. C’est un autre challenge pour moi donc je remercie Dieu de me donner la santé. Toute l’Afrique a une fois de plus mis sa confiance en moi et je pense que c’est quelque chose de vraiment important. Je représente à la fois le Cameroun et les autres nations africaines”, a déclaré le nouvel élu.

L’ancien haut gradé de l’armée camerounaise remporte ainsi son sixième mandat consécutif de quatre ans après sa première élection qui remonte en 2003. Il a remplacé à ce poste le sénégalais Lamine Diak qui est devenu président de l’IAAF cette année-là.