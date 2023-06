Cinéma : Sanzy Viany honorée au festival international du film de Dakhla

Bonne nouvelle pour le Cameroun. L’artiste Sanzy Viany vient d’être honorée pour son premier prix au cinéma, à l’occasion de la 11e édition du festival international du film de Dakhla tenue du 2 au 8 juin 2023 au Maroc.

La chanteuse de Jazz et de Bikutsi qui a fait ses débuts dans le septième art a remporté le prix de la meilleure interprétation féminine, grâce au film Mayouya de la réalisatrice Claudia Yoka tourné en 2021. Une première récompense qui tombe juste à son deuxième essai au cinéma après son rôle principal dans la série Les secrets de l’amourde Benjamin Eyaga.

Il s’agit d’un « prix chorale qui récompense à la fois, Stana Roumillac, Habi Touré, Tataosca, Tatiana Rojo, Monie Lekoundzou, Marie-Philomène NGA et moi même Sanzy Viany », a indiqué l’artiste qui a exprimé sa reconnaissance sur ses plateformes digitales.

Avec Mayouya : un film africain sans budget, Claudia Yoka propose une comédie aux accents burlesques et utilisant les clichés sur l’Afrique afin de défaire les idées reçues sur la femme africaine soumise et baignant dans des traditions séculaires, et montrer la modernité de l’Afrique et de ses femmes.

Sous le slogan «Dakhla est la porte de l’Afrique», l’Association pour l’animation culturelle et artistique des provinces du Sud a organisé la onzième édition du Festival international du film à Dakhla qui se referme ce 8 juin 2023.

Cette édition a vu la participation de seize pays africains : le Cameroun, l’Île Maurice, l’Angola, le Burkina Faso, le Ghana, l’Ouganda, la République centrafricaine, le Rwanda, les Comores, le Bénin, le Congo, le Sénégal, la Somalie, la Tunisie, l’Égypte, la Mauritanie et le Maroc, pays organisateur.



Le festival international du film de Dakhla est un lieu de rencontre pour les personnalités qui assurent la marche du cinéma africain et arabe, à savoir les réalisateurs, les producteurs et les stars du septième art.



