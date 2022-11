Choupo-Moting : « Tout se jouera contre le Brésil »

Le Cameroun peut encore espérer une qualification pour le second tour de cette Coupe du monde Qatar 2022. Et ce n’est Éric-Maxim Choupo-Moting, buteur du match nul (3-3) face à la Serbie qui dira le contraire.

On a montré de la mentalité. Beaucoup de courage. Ce n’était pas facile. On nous a mené 3-1. On a vu beaucoup de bonnes choses surtout en deuxième mi-temps. Le plus important est qu’on n’a pas perdu ce match contre une équipe très forte.

Même si on voulait gagner mais le point à la fin, ce n’est pas mal. Tout se jouera contre le Brésil. Je suis très fier surtout après avoir été menés. C’était vraiment impressionnant. On y a toujours cru. L’entrée de Vincent Aboubakar a fait la différence.

Choupo-Moting sur BeIN Sports