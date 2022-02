Choupo-Moting: « Le coach m’a montré qu’il ne compte pas à 100% sur moi « 

Annoncé comme titulaire de la petite finale contre le Burkina Faso, Éric Maxim Choupo-Moting a finalement refusé de jouer une heure avant le début du match. Il a fait part de son mécontentement après avoir été mis de côté lors de la dernière rencontre.

« J’ai dit au coach que je ne pouvais pas jouer ce match parce je ne me sentais pas bien psychologiquement, à cause de tout ce qui s’est passé. Je suis venu aider l’équipe à gagner la CAN. Le coach m’a montré qu’il ne compte pas à 100% sur moi. On a joué 120 minutes en demi-finale et il ne m’a même pas fait entrer. Pour moi, c’est un manque de respect. J’étais obligé de dire la vérité au coach. Je suis très déçu et très frustré. Je ne pouvais pas jouer ce soir, mais j’étais à 100% avec l’équipe », souligne le joueur.

« Je suis triste et déçu pour ce qui s’est passé. Je respecte toujours les choix du coach, mais il faut aussi respecter les joueurs. J’aime mon pays le Cameroun. J’adore représenter les couleurs du Cameroun. Mais j’ai dit au coach qu’avec lui, ce n’est plus possible pour moi », confie Maxim Choupo-Moting.