Choléra : évasion de 2  prisonniers de New Bell lors d’un transfert des malades

Deux pensionnaires de la prison centrale de Douala ont pris la poudre d’escampette au cours d’une opération de transfert de prisonniers malades de choléra.

L’épidémie de choléra qui frappe actuellement la prison centrale de New-Bell a donné l’occasion à des prisonniers de s’évader. Selon Joël Fopa, délégué régional de l’administration pénitentiaire du Littoral, ces détenus revenaient d’une prise en charge à l’hôpital de district de New-Bell. « Nous avions quelques cas là-bas, qui ont été remis en fore et qui sont rentrés au niveau de la prison ou nous avons enregistré deux évasions », renseigne-t-il sans toutefois donner d’amples détails.

Entre le 21 et le 30 mars, la prison centrale de Douala a signalé 127 cas de choléra et 5 décès. D’après les données de l’autorité pénitentiaire, 99 cas sont en observation au centre médical de la prison et 12 cas qui sont pris en charge à l’hôpital Laquintinie.

L’insalubrité dans ce milieu carcéral est à l’origine de la propagation du choléra. Pour contenir la maladie, « Nous avons encouragé notre équipe médicale et les collaborateurs à densifier l’assainissement, l’hygiène, le curage, la vidange des fosses. Et développer un partenariat dense avec Hysacam pour la vidange permanente et automatique des ordures parce qu’il se trouve que ce sont les détenus qui se servent dans les poubelles qui ont été les premières victimes. », a déclaré le délégué régional de l’administration pénitentiaire du Littoral à la journaliste Armelle Sitchoma.