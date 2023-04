Choléra : déjà 5 décès enregistrés dans la région du Centre

Une recrudescence des cas de choléra affecté la capitale depuis quatre semaines, informe le Ministre de la Santé Publique dans un communiqué publié le 19 avril.



Le choléra fait des victimes à Yaoundé. « En effet, des cas ont été notifiés et confirmés dans les districts de sante d’Obala,

Djoungolo, Cité verte, Biyem-Assi, Mfou, et Nkolndongo. Au 19 avril 2023, la situation épidémiologique fait état de 88 cas notifiés et 05 décès pour un taux de létalité de 5,68% », alerte le ministre Manaouda Malachie.



Pour endiguer l’épidémie et empêcher sa propagation à d’autres régions, un système de surveillance a été mis en alerte. En plus, le ministère en charge de la santé s’engage à faire de la sensibilisation, la désinfection des ménages et communautés, la distribution des kits de potabilisation.



Ainsi, « Compte tenu de la situation à risque qui prévaut, le Ministre de la Santé Publique

rassure que des mesures préventives et curatives nécessaires continueront d’être

prises dans le but de proteger les populations, ainsi que le personnel médical plus

exposé, étant entendu que nous sommes toujours en contexte COVID-19″, apprend-on du communiqué du Minsanté.

J’encourage les soldats de la santé qui ripostent vigoureusement à l’épidémie de choléra dans la Région du Centre. 88 cas dont 05 décès ont été notifiés dans les Districts de Djoungolo, Cité-verte, Biyem-Assi, Nkolndongo, Mfou et Obala ces 04 dernières semaines. Vigilance !! — Dr MANAOUDA MALACHIE (@DrManaouda) April 19, 2023

Le choléra est une infection intestinale aiguë due à l’ ingestion d’eau ou d’aliments contaminés par le bacille vibrio cholerae, hautement contagieux et mortel. Par conséquent, le Minsanté invite » les populations a faire preuve de vigilance et à observer les règles d’hygiène telles que: le lavage systématique des mains à leau propre coulante et au savon avant les repas et après l’usage des latrines, le lavage des aliments a eau potable avant toute consommation, la potabilisation de l’eau avant de la boire et la bonne cuisson des aliments ».