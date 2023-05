Centre : le MINAT va en guerre contre l’insécurité dans le transport urbain et péri urbain

L’insécurité va grandissant dans le transport urbain et péri urbain dans la région du Centre. Conscient de cette situation, le ministre de l’Administration territoriale (Minat) et son homologue des Transports ont co-présidé ce 9 mai à Yaoundé, une réunion d’évaluation de la situation sécuritaire.

Le gouverneur de la région du Centre y compris les 04 préfets de cette région, les 07 Sous-préfets du département du Mfoundi ainsi que les représentants des Syndicats des motos taxis et taxis ont pris part à cette réunion de crise sécuritaire.



Pour contrecarrer la grande criminalité qui veut s’imposer dans la région du Centre travers les transports publics, des propositions ont été émises. « Il s’agit maintenant, après avoir détecté le mode opératoire de ces hors-la-loi, de trouver avec l’appui des syndicats des taxis et moto-taxis d’accroître la vigilance des uns et des autres et de procéder l’identification et l’authentification systématique des personnes exerçant dans ce secteur d’activité afin de d’isoler et de mettre hors d’état de nuire les brebis galeuses qui tentent de le prendre à leur avantage », indique le service de communication du Minat.