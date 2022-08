CDM 2022 : Samuel Eto’o a l’intention de « ramener le trophée à la maison »

Le président de la Fécafoot a dévoilé ses ambitions pour la coupe du monde de football qui démarre le 20 novembre prochain au Qatar.

« Nous irons à la Coupe du monde non pas pour y jouer les figurants mais pour jouer les 7 matchs possibles et ramener le trophée à la maison. », a déclaré Samuel Eto’o dans son discours d’ouverture de la session ordinaire de l’Assemblée générale de la Fecafoot ce samedi à Douala.

Logé dans le groupe G, le Cameroun va défier des nations assez relevées notamment le Brésil, la Croatie et la Suisse. Selon la FIFA, la rencontre qui va opposer les Lions Indomptables aux Auriverdes (Les Verts et Or) est l’un des matches les plus sollicités.

Sous sa casquette d’ambassadeur de la compétition, le quadruple ballon d’or africain invite les africains à soutenir les cinq nations du continent représentées au mondial « C’est notre coupe du monde! Je vous prie non seulement de supporter tous ces pays africains, de pousser nos joueurs pour qu’ils aillent jusqu’à bout parce qu’ils n’ont rien à envier aux autres. », a récemment déclaré Samuel Eto’o.