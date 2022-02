Cavaye Yeguié Djibril à propos de Gaston Komba :  » il est devenu un opposant »

Le Secrétaire général de l’Assemblée Nationale a été relevé de ses fonctions le samedi 12 février. La décision de son éviction à ce poste a été prise au cours d’une réunion de Bureau de la chambre basse.

Durant cette assise le président de l’Assemblée Nationale a dévoilé les raisons du congédiement de Gaston Komba après sa suspension de signature.

« J’ai été amené à saisir le chef de l’Etat pour lui dire clairement que je ne travaillerai plus avec Gaston Komba. C’est le chef de l’Etat qui nous l’avait proposé. Aujourd’hui, Monsieur Komba est devenu un opposant. Nous ne pouvons plus travailler avec lui. L’image de l’institution et de son chef est écornée et traînée dans la boue par le seul fait d’un fonctionnaire irrespectueux, méprisant et véreux », a déclaré Cavaye Yeguié Djibril.