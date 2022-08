Cancer : le nombre de malades a presque doublé en 10 ans

Révélation faite par le Pr Jean Paul Engbang, cancérologue en service à l’hôpital Laquintinie de Douala. Dans une interview accordée sur le site internet de la formation sanitaire publique, le cancérologue donne les raisons de cette hausse inquiétante.

Les cas de cancers sont en hausse au Cameroun. « Si on compare le nombre de patients reçu aujourd’hui à celui reçu dans les années antérieures. Certains types de cancers sont particulièrement en hausse, notamment le cancer du foie qui revient de plus en plus pour ce qui est des deux sexes. Les cancers du sein, du col de l’utérus et des ovaires sont en forte hausse chez les femmes. Chez les hommes, le cancer de la prostate est également en hausse. », informe le Pr Jean Paul Engbang.

Le spécialiste de santé affirme cependant ne pas pouvoir donner une comparaison réelle en terme chiffré. « Mais, si on compare les années 2010 à 2012 à ces années 2020, 2021, donc 10 ans plus tôt, on peut dire qu’il y a pratiquement deux fois plus de cas de cancer. »

Selon lui, les cancers sont les plus en plus diagnostiqués chez les personnes en jeune âge dont un cas de cancer sein chez une fille de 16 ans à l’hôpital Laquintinie. La moyenne d’âge pour le cancer du sein est de 46 ans, 45 et 44 ans pour les cancers du col de l’utérus et de l’ovaire et moins de 50 ans pour le cancer du foie.

De l’avis du médecin, plusieurs facteurs peuvent justifier cette hausse, notamment le facteur de l’adaptation à la vie moderne qui a ses conséquences sur la santé. Les causes de la hausse du cancer du foie sont cependant liées aux hépatites virales, à la surconsommation d’alcool, entre autres.

Selon les statistiques de l’OMS en 2018, plus de 15700 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année. La mortalité est de 10 533 décès par an avec un ratio mortalité incidence supérieur à 65%.