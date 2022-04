Canal du Mfoundi : réception de l’eclairage public

Le maire de la ville de Yaoundé, Luc Messi Atangana, a procédé dans la soirée du 26 avril à la réception des travaux d’éclairage public aux abords du canal du Mfoundi.

Ainsi, entre juillet 2021 et février 2022, 238 lampadaires ont été installés le long du canal par les entreprises française ( Satelec) et camerounaise (Fesi). L’éclairage du canal du Mfoundi rendre dans le cadre du Projet d’assainissement et de développement de la ville de Yaoundé ( Pady 2), conduit par la Communauté urbaine.

En rappel, la phase 1 du Pady a permis d’aménager 20% du linéaire du cours d’eau principal (Mfoundi) et de ses quatre affluents traversant la ville de Yaoundé. Le Pady 2 permettra d’aménager le linéaire restant. Et de renforcer les impacts positifs de la première phase aux plans de la santé et de la réduction de la pauvreté urbaine.

Son coût, estimé à 102,448 millions d’UC (soit près de 79 milliards de FCFA) est cofinancé avec l’AFD, le FEM et le gouvernement camerounais. Le projet financera des aménagements paysagers autour du canal principal et contribuera au renforcement des moyens de lutte anti-vectorielle des centres de santé de sa zone d’intervention.