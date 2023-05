CAN U23 : la CAF confirme le qualification du Cameroun

Le Cameroun est officiellement qualifié à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations U23, qui se tiendra du 24 juin au 8 juillet au Maroc. Cette décision a été annoncée dans un communiqué officiel signé le 27 mai et publié hier par la Confédération Africaine de Football (CAF). Selon le communiqué, suite à la décision du Jury Disciplinaire de la CAF d’éliminer le Gabon de l’édition en cours de la Coupe d’Afrique des Nations U23, la Commission d’Organisation des Compétitions de Jeunes a décidé de remplacer l’équipe gabonaise U23 par l’équipe camerounaise U23, qui avait été éliminée par le Gabon lors des qualifications.

Ainsi, le Cameroun remplacera le Gabon dans le groupe B du tournoi final de la CAN U23, selon le même calendrier établi. Les Lions Indomptables U23 se retrouveront donc dans le groupe B aux côtés du Niger, du Mali et de l’Égypte. Malgré le recours introduit par le Gabon après la première décision de la CAF, leur disqualification a été confirmée, et le Cameroun a été choisi pour les remplacer.

Cette nouvelle permet aux joueurs et à l’entraîneur Guy Feutchine de préparer sereinement la compétition. Leur objectif sera de se qualifier pour les prochains Jeux Olympiques. Cette situation souligne l’importance de l’équité et de l’intégrité sportive dans le football et renforce la détermination des équipes participantes à donner le meilleur d’elles-mêmes sur le terrain.