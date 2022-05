CAN 2022 (F): 26 joueuses présélectionnées pour le premier stage

Le sélectionneur de l’équipe nationale féminine de football Gabriel Zabo a dévoilé la liste des joueuses présélectionnées pour le premier stage préparatoire à la CAN 2022.

Le regroupement se tiendra du 21 mai au 04 Juin 2022 à Yaoundé. A quelques semaines de la compétition continentale qui se disputera au Maroc du 2 au 23 juillet 2022.

Dans cette liste, on retrouve plusieurs joueuses du championnat local dont la part belle revient au club As Awa FC (8 joueuses) suivi de Amazone FAP FC (05 joueuses). Et quatre des championnats européens ( Frédérique Messomo, Zarifah Nkamo Mandou Yonga, Danielle Jessy Roux et Doly Wabeua Djiatio).