CAN 2021 : le Sénégal s'installe au Tagidor Hôtel

La sélection nationale du Sénégal, les Lions de la Téranga, ont passé leur première nuit dans le site qui hébergera la délégation tout au long du premier tour de la CAN 2021. Logé dans le groupe de Bafoussam, Sadio Mané et ses coéquipiers se sont installé dans le luxueux complexe hôtelier du Tagidor, avec ses majestueuses verdures et jardins.

















Les Lions de la Téranga arrivent à Bafoussam, Cameroun

Le voyage fut long. Tenez : six heures entre Dakar et Douala, puis une heure d’escale. CamairCo transportera ensuite la délégation vers Bafoussam, une distance de 30 minutes à vol d’oiseau. Ce sera ensuite une autre demi-heure de Bafoussam vers Bangou.

Cependant, au vue de la qualité de l’infrastructure hôtelière choisie pour la CAN 2021, la fatigue emmagasinée sera compensée en quelques heures de bon sommeil seulement.

Présentation du Complexe hôtelier Tagidor, hôtel réservé pour la CAN 2021

C’est donc sur une superficie de 20 hectares que s’étend le Tagidor Garden hôtel de Bangou dans le département des hauts-plateaux à l’ouest du Cameroun. Il est construit sur les hauteurs du village Nkep et dispose d’un ensemble de commodités qui donnent vraiment envie de rêver. Le complexe compte une cinquantaine de bungalows et pavillons individuels capables d’accueillir les familles nombreuses ou encore les groupes d’amis. On retrouve également plusieurs lacs artificiels, des étangs piscicoles, des salles de fête et de conférence. Pour assurer l’indépendance dans le ravitaillement les produits locaux, trois hectares d’agriculture biologique ont été mis à la disposition de l’hôtel.