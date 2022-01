CAN 2021 : le Cap-Vert y croit encore

Les Requins Bleus affrontent le Cameroun à 17h au stade d’olembé. Les hommes de Rui Águas espèrent tenir en échec les Lions Indomptables pour poursuivre cette Coupe d »Afrique des nations (CAN).

La Cap-Vert va défier le Cameroun ce soir. Un troisième et dernier match de phase de groupe A assez important pour les Requins Bleus. « Lundi, ça sera un match différent par rapport à ceux déjà joués contre le Cameroun. Il est fondamental que nous soyons cohérents dans notre jeu, que nous jouions notre jeu habituel. Avec la pandémie, nous préparons difficilement nos matches mais nous restons concentrés pour réaliser nos objectifs et aller le plus loin possible », a déclaré le sélectionneur-adjoint du Cap-Vert, Humberto Bettencourt.

La sélection cap-verdienne a gardé toutes ses chances de se qualifier, tout comme le Burkina Faso, opposé à l’Éthiopie. Avec trois points dans ce groupe A, le Cap-Vert devra chercher la victoire face au Cameroun comme en mars dernier (3-1), en qualification pour cette CAN 2021. Les Requins Bleus pourront ainsi se qualifier pour la suite de la compétition ou encore une place de troisième du groupe A.