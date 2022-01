CAN 2021 : fan zones et animation loin des stades

Le Cameroun est un grand pays, mais seuls cinq villes se partagent les cinquante-deux matches de la Coupe d’Afrique des Nations. Ce sont, Yaoundé avec deux sites – Ahmadou Ahidjo et Olembé, Douala – Japoma, Garoua – Roumdé Adjia, Limbé – Omnisports, Bafoussam – Kouékong. Les autres villes du pays doivent donc suivre la CAN 2021 à travers leur écran.

Ce sont des espaces aménagés dans les grandes villes, les chefs-lieux d’arrondissements et de départements qui ont pour but d’accueillir les supporters des équipes participantes à la compétition. Une fanzone offre la possibilité aux visiteurs de trouver une place assise confortable et de suivre le match sur un gigantesque écran dans une ambiance conviviale et sécurisée. Les promoteurs de ces espaces ont prévu des stands devant permettre à chaque pays d’exposer son savoir-faire à travers les objets d’art et divers autres produits.

Dans un village de la CAN, il est question de suivre le match en dégustant soit une boisson, soit un plat ou les deux. Les périodes de mi-temps sont animées par les artistes invités pour la circonstance. «Je peux bien regarder le match en famille à la maison mais je préfère un lieu de forte ambiance comme celui-ci», lance un père de famille rencontré sur les lieux.

CAN 2021 – Témoignages

Et une dame non loin de là d’ajouter que «ce qui m’attire ici ce sont les cris des supporters et les sifflements des vuvuzelas. J’aime cette ambiance qui m’aide à oublier momentanément mes problèmes». Il faut noter que les villages de la CAN connaissent une affluence remarquable du fait de la réticence de nombreux supporters d’aller dans les stades. Certains observateurs soulignent que les Camerounais ont de fortes craintes du vaccin contre la pandémie de Covid-19, vaccin qui est est pourtant obligatoire pour avoir accès dans les stades.

Les fanzones s’ouvrent au public 2 à 3 heures avant le début de chaque rencontre. Ces sites sont sécurisés par les forces militaires et de police qui procèdent à l’identification de chaque visiteur avant que celui-ci ne fasse son entrée. Tous les sacs sont systématiquement contrôlés avant d’être remis à leurs propriétaires. L’entrée dans une fanzone est libre et gratuite.