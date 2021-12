CAN 2021 : 2 000 soignants mobilisés

Ils seront chargés de la vaccination et de la réalisation des tests PCR et TDR tout au long de la compétition.

Le dispositif sanitaire spécial Can 2021 est fin prêt. En effet, 2 000 personnels soignants seront mobilisés à travers les villes hôtes (Yaoundé, Douala, Limbé, Bafoussam et Garoua) de la compétition footballistique. Le Centre des opérations d’urgence de santé publique (Cousp) envisage réaliser un million de tests entre le 9 janvier et le 6 février 2022. Ces tests s’appliqueront aussi bien aux équipes en compétition qu’aux spectateurs.

L’accès aux différents stades de la CAN 2021 par les supporters étant conditionné par la détention d’un test PCR négatif d’au moins 72h et d’une attestation de vaccination complète contre le coronavirus. Le ministère de la santé a prévu environ 2 millions de doses de vaccins et 2,5 millions de tests PCRet TDR pour l’occasion.