Cameroun-Serbie : Rigobert Song confiant

Après la défaite (1-0) contre la Suisse, le Cameroun affronte la Serbie ce lundi 28 novembre pour sa deuxième journée dans le groupe G de cette Coupe du monde Qatar 2022. En conférence de presse d’avant-match, Rigobert Song a gardé son assurance.

Le match de demain (ce lundi ndlr) est déterminant. Nous sommes juste dans l’attente de ce match pour faire notre travail. (…) Nous restons déterminés. C’est dans l’ADN des footballeurs camerounais. On n’a plus rien à perdre. Il faudrait se donner à 100%. On va pas tout changer notre dispositif. Lors du premier match, il y a eu du positif. On a pêché sur quelque chose qui nous a mis en difficulté. Il fallait retrouver les repaires.

Demain (ce jour ndlr), il y aura un autre visage. On va corriger ce qui n’a pas marché à savoir la finition. Si on avait marqué nos occasions, on ne serait pas dans cette situation. Il faut concrétiser nos actions

Rigobert Song, 27 novembre 2022