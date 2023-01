Cameroun : le journaliste Haman Mana en danger

Après Martinez Zogo, kidnappé et lâchement assassiné la semaine dernière, le directeur de publication du journal “Le Jour” Haman Mana est à son tour « en très grave danger ». Le récit du politologue Njoya Moussa.

« HAMAN MANA EN TRÈS GRAVE DANGER !!!

Hier en début de soirée, deux voitures (une Yaris blanche et une Berline noire) sont entrées dans la ruelle qui mène au domicile de Haman Mana, et les hommes à bord de ces véhicules, une dizaine environ, sont descendus et ont demandé aux jeunes gens qui papotaient là : « où se trouve la maison du « journaliste » » ?

Les jeunes gens, qui sont bien informés du contexte leur ont fait savoir qu’ils ne connaissaient pas de qui ils parlent.

Sur ces entrefaites, l’un d’entre eux a décalé et a appelé l’une des filles du DP du journal Le Jour dont il est ami, lui faisant savoir que des gens bizarres demandent après son père au carrefour.

Informé par sa fille, le président de la Fedipress va alors envoyer son gardien s’enquérir de la situation. Le vigile ira et va justement constater la présence de ces messieurs à la mine patibulaire.

Après, quelques instants de « renseignements » sans succès, et constatant la méfiance des jeunes monter, ces « barbouzes » d’un autre genre vont s’engouffrer dans leurs véhicules et s’en aller.

Face à cela, il convient de préciser que contrairement à ce qui a été annoncé urbi et orbi par une certain « lanceur d’alerte » (qui avait déjà annoncé que Martinez Zogo s’est kidnappé lui-même), il ne s’agissait nullement des policiers ou encore des gendarmes, car les responsables des forces de défense et de sécurité de Yaoundé connaissent très bien le domicile de Haman Mana qui est par ailleurs fils et frère de Colonels !

Tout porte alors à croire qu’il s’agissait plutôt d’une mission de repérage de la part de personnes aux intentions manifestement dan-gereuses !

Source : Haman Mana lui-même !

P.S : Il convient de préciser que Paul Chouta fait également l’objet d’espionnage depuis quelques jours aux alentours de son domicile, notamment au niveau du supermarché qui jouxte sa maison et où une femme jouant la folle a été surprise en train de le filmer par des jeunes qui étaient assis devant ledit magasin consommant quelques boissons ! C’est le moment pour la corporation et l’ensemble de la société de se mobiliser pour la sauvegarde de ces deux personnalités, afin d’éviter les RIP hypocrites plus tard !».