Cameroun-Comores : un sentiment d’inaccompli pour Conceiçao

Les joueurs du Cameroun, partis favoris pour ce match, ont néanmoins eu des sueurs froides pour arracher la victoire finale (2-1).

Antonio Conceiçao ne se réjouit pas de la prestation de ses joueurs. « Les joueurs ne sont pas satisfaits, moi non plus, même si l’objectif a été atteint. Nous avons rencontré beaucoup de difficultés lors de cette rencontre. On a eu des comportements différents de ceux attendus. C’était un match très instable. Il y a eu des bons moments et des moments difficiles ou l’adversaire pouvait marquer le but jusqu’à la fin » a déclaré Antonio Conceiçao après la rencontre de lundi.

Les Lions Indomptables n’ont pas su profiter de leur supériorité numérique face aux Cœlacanthes. Bien que dominant au score, André Onana a dû suer pour sauver ses équipiers d’une probable égalisation dans les dernières minutes de jeu. Le joueur comorien Youssouf M’Changama a réduit le score d’un coup franc épatant (81’). Score final (2-1) dans la torpeur pour les camerounais.