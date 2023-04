Cacao et café : 6,5 milliards de FCFA de subventions pour près 28 000 producteurs annoncés en 2023

Le guichet producteurs du Fonds de développement des filières cacao et café (Fodecc) devrait distribuer 6,5 milliards de FCFA de subventions aux producteurs durant l’année en cours. Selon les chiffres révélés le 17 avril 2023 au cours d’une session du comité de pilotage d’octroi des subventions aux agriculteurs, 5,2 milliards de FCFA sont réservés aux producteurs de cacao, contre 1,3 milliard de FCFA pour les caféiculteurs.

Selon les données du ministère de l’Agriculture, environ 28 000 producteurs sont déjà enregistrés pour pouvoir bénéficier desdites subventions. Lancé en 2021, le guichet producteurs est « un nouveau mécanisme permet aux producteurs de cacao et/ou de café des différents bassins agricoles du pays, de rentrer directement en possession des subventions gouvernementales de masse ou à la carte », explique Samuel Donatien Nengue, l’administrateur du Fodecc.

Ce guichet, qui ambitionne d’injecter 50 milliards de FCFA dans les filières cacao-café en 5 ans, est ouvert à tous les producteurs, sous la double réserve de l’aptitude à cofinancer l’investissement agricole et à s’arrimer à la technologie digitale. Ici, c’est le producteur qui déclenche le processus d’acquisition en mobilisant sa quote-part majoritaire de 60 à 70%. Le Fodecc libère par la suite par dépôt bancaire ou monnaie mobile (Orange Money, Mobile Money, YUP, Express Union mobile) pour chaque producteur, le montant de la subvention à hauteur de 30 à 40% de l’investissement.

Trois grandes catégories de subventions sont concernées par le guichet producteurs. La première concerne les subventions de masse constituées d’intrants agricoles. C’est-à-dire les engrais, les semences, les plants et les produits phytosanitaires. Cette catégorie est ouverte à tous les producteurs de cacao et de café sans aucune discrimination.

Les 2e et 3e catégories de subventions portent respectivement sur les équipements et machines agricoles, ainsi que les infrastructures de soutien à la production. Ces types de subventions se font à la carte et appellent à une autre forme d’organisation et à a des conditions un peu plus importantes, avec notamment la présentation d’un plan d’affaires.

Source : Investir au Cameroun