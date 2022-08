Batouri : 3 nouveaux morts dans une exploitation minière

Le drame s’est produit dans la matinée du dimanche 14 août sur le site d’une exploitation minière artisanale à Kampele malgré l’interdiction des activités minières par le préfet de la Kadey.

Ce énième éboulement fait causé la mort de trois personnes et blessé quatre autres. Cette nouvelle tragédie vient rallonger la liste des décès déjà enregistrée dans plusieurs sites aurifères dans le département de la Kadey, région de l’Est.

Les victimes dont l’âge varie de 17 à 36 ans se sont livrées clandestinement à la recherche de l’or sur ce site minier. Leurs dépouilles ont été conduites à la morgue sous ordre de la substitut du procureur de la République de Batouri. Les blessés quant à eux sont pris en charge à l’hôpital de district de la commune.

Pour rappel, le préfet de la Kadey, Djadaï Yakouba a instruit dans un arrêté signé le 27 juillet 2022, la cessation de toute activité minière dans la zone réputée aurifère de Kambélé, dans la périphérie de Batouri, région de l’Est.

Cette décision du chef de terre, a et motivée par les cas de décès enregistrés récemment par noyade et éboulement, le non respect des prescriptions environnementales en la matière, et les menaces de dégradation de la route nationale numéro 10, du fait de l’obstruction du lit des cours d’eau par les coulées boueuses.