Batibo : une dizaine de combattants séparatistes neutralisés

C’est le bilan d’une opération menée entre le 27 au 31 juillet 2022 par les forces de sécurité à Batibo dans la région du Nord-Ouest.

Les combattants séparatistes viennent d’essuyer une grosse défaite. De sources militaires, 15 sécessionnistes ont été tués dans une opération de ratissage de l’armée dans les localités de Batibo, Bambui et ses environs dans la région du Nord-Ouest. Une zone considérée comme le refuge et siège des séparatistes de la faction ADF (Ambazonia Defence Force).

Plusieurs autres ont été blessés et se sont enfuis apprend-on. Ces derniers seraient auteurs de nombreuses attaques et enlèvements dans lesdites localités. Dans le même temps, des armes et munitions ont été saisies par l’armée. Il s’agit 10 armés de guerre, 17 boîtes chargeurs, plus de 600 munitions de calibres divers, du matériel de fabrication d’engins explosifs improvisés (EEI), etc.

Dans le camp des forces de l’armée, in dénombre dix militaires blessés par éclats de grenade et un par balle de guerre au bras et à la jambe ( mais dont le pronostique vital non engagé).

