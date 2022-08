Basketball : Paris Lee rejoint les Lions Indomptables

La sélection nationale de basketball devrait bénéficier d’un renfort de taille lors de la prochaine fenêtre de qualification de la coupe du monde 2023 qui se tiendra à la fin de ce mois en Tunisie.

L’ancien joueur de Monaco et d’Orléans Paris Lee (1,83 m, 27 ans) a changé de nationalité sportive, et est désormais doté d’un passeport camerounais. Le naturalisé Camerounais devrait porter les couleurs des Lions Indomptables durant les deux prochaines rencontres contre le Congo et l’Egypte qui se dérouleront respectivement les 26 et 27 août 2022.

Encore sous le choc de la naturalisation française de Joël Embiid, le Cameroun devra se contenter du basketteur professionnel américain du Panathinaikos pour espérer se qualifier au mondial qui se déroulera du 25 Août au 10 Septembre 2023 au Japon, l’Indonésie et les Philippines.

Panathinaikos guard Paris Lee receives Cameroon passporthttps://t.co/NqaFaApEd3 — Sportando (@Sportando) August 9, 2022

Meneur de jeu, Paris Lee a été nommé joueur de l’année de la conférence de la vallée du Missouri en tant que senior lors de la saison 2016-2017.

