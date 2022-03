Bamenda: un soldat abattu puis brûlé par les séparatistes

Le soldat Bella Molé a été tué par les assaillants séparatistes dans la ville de Bamenda, région du Nord-Ouest.

Selon le lanceur d’alerte Nzui Manto, le soldat et des collègues se trouvaient dans un poste lorsqu’ils ont été surpris par une attaque des séparatistes. L’élément des forces de l’ordre Bella Molé recevra 2 balles et sa dépouille brûlée.

La semaine dernière, un autre soldat a trouvé la mort dans le NOSO. Ce dernier est passé de vie à trépas lors d’une attaque à l’ engin explosif improvisé (EEI) perpétrée par les forces séparatistes.

Dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest le nombre de soldats tombés au front se comptent par milliers. Des attaques survenues en septembre 2022 dans les départements de Nuit et de Ngo-Ketundja, dans le Nord-Ouest ont été les plus meurtrières du côté de l’armée. En effet, de sources militaires, une quinzaine de soldats y ont perdu la vie, Selon le colonel Cyrille Atonfack Nguemo, les séparatistes ont attaqué « à l’aide d’un engin explosif improvisé (Eei) et d’un lance-roquettes antichar (Lrac), les insurgés ont immobilisé les véhicules de l’armée ».