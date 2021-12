AVC : 500 nouveaux cas recensés par mois

Le Dr Aristide Stéphane Abah Abah, sous-directeur des Maladies non transmissibles (MNT) au ministère de la Santé publique (Minsanté), déplore un accroissement de la maladie.

Les cas d’ accidents cardiovasculaires (AVC) sont sans cesse croissants dans le pays. Selon le Dr Aristide Stéphane Abah Abah, les maladies non transmissibles (MNT) «étaient responsables de 35% de la mortalité au Cameroun (OMS Cameroun, 2016 avec une mortalité prématurée autour de 20% en 2025 : Ndlr). Il était prévue une stabilisation à l’horizon 2025, mais on a plutôt constaté un accroissement de 10% », explique le sous-directeur des MNT au ministère de la Santé publique (Minsanté) au site L’urgentiste.

Par mois, on dénombre en moyenne 500 nouveaux cas d’AVC et 800 cas d’hypertension artérielle, selon le praticien. A en croire le sous-directeur des MNT, 30% de la population du Cameroun, soit plus de 7 millions de personnes souffrent d’Hypertension artérielle.



Selon l’OMS, un accident vasculaire cérébral (AVC) ou attaque cérébrale, est une défaillance de la circulation du sang qui affecte une région plus ou moins importante du cerveau. Il survient à la suite de l’obstruction ou de la rupture d’un vaisseau sanguin et provoque la mort des cellules nerveuses, qui sont privées d’oxygène et des éléments nutritifs essentiels à leurs fonctions. Chez la majorité des gens, il n’y a pas de signe précurseur d’une crise. Toutefois, plusieurs facteurs de risque peuvent être surveillés.