Autoroute Yaounde-Douala : plus que 4 km pour finaliser le raccordement de la phase 1

C’est constat fait par le Ministre des travaux publics (Mintp) Emmanuel Nganou Djoumessi au cours d’une visite du chantier le 31 janvier 2023.

Le raccordement de la phase 1 de l’autoroute Yaoundé-Douala tire vers sa fin. Lors de sa descente mardi sur le chantier, le ministre Nganou Djoumessi avait pour mission de lever les obstacles à l’achèvement des travaux de raccordement et d’aménagement des équipements d’exploitation de la phase 1 de cette infrastructure autoroutière.

L’évaluation du côté Yaoundé via Nkolbisson et du côté Nationale 3, par Boumnyebel a permis de savoir qu’une « bonne partie des deux voies est déjà revêtue de bitume. Il ne reste que 1 km à aménager coté Nkolbisson et 3km donc 1km au profil autoroutier coté National n°3. Les procédures d’expropriation sont en cours pour pouvoir libérer les sections de travaux encore occupées par des habitations et plantations. », informe le Mintp.

Le membre du gouvernement a à cet effet instruit le début des délocalisations. « C’est une priorité afin de permettre un relogement des occupants des maisons dans de bonnes conditions », a indiqué Hermi Tarek, le Chef de la Mission de Contrôle.

On apprend par ailleurs que le carrefour Boumnyebel sera transformé en un giratoire à deux voies pour permettre la communication entre la Nationale n° 3 et l’autoroute. En plus, l’aménagement du poste de péage se poursuit au point d’accès à cette première section Yaoundé-Bibodi.

Rappelons que cette section est fermée à la circulation depuis le 9 juin 2022 à la suite de nombreux accidents enregistrés, des cas d’incivisme constatés et des travaux de raccordement en cours.