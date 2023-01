Assassinat de Martinez Zogo : Reporters sans frontières réclame justice

Depuis l’annonce de l’assassinat de martinez Zogo dont le corps a été retrouvé le 22 janvier en périphérie de Yaoundé les organisations internationales dénoncent ce crime crapuleux commis contre l’animateur radio. C’est le cas de Reporters sans frontières qui s’est prononcé ce lundi par l’entremise de son Directeur du bureau Afrique subsaharienne, Sadibou Marong.

C’est un grave coup porté à la démocratie et à la liberté de la presse. Après son enlèvement brutal, son corps a été retrouvé sans vie et portant des traces de sévices. Tout indique qu’il s’agit d’un meurtre. Cette exaction commise contre un journaliste qui n’a fait que son travail ne doit pas rester impunie.

Nous appelons les autorités camerounaises à mener jusqu’au bout et de manière indépendante l’enquête ouverte, et à mettre un terme au climat de violence pour les professionnels des médias dans le pays. Les journalistes doivent pouvoir travailler en sécurité et sans risque de représailles et être placés sous protection quand cela s’avère nécessaire.



Sadibou Marong, Directeur du bureau Afrique subsaharienne de RSF