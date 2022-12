Arts et culture : 80 millions de F pour accompagner les PME

Le montant du programme d’accélération du secteur Arts et Culture du Centre de développement de la PME (CDPME) a été présenté au cours de la deuxième édition du Forum de la PME tenu à Douala les 8 et 9 décembre 2022.

80 millions de Fcfa. C’est le montant qui sera alloué pour l’accompagnement de 20 lauréats de la première cuvée des Petites et moyennes entreprises (PME) du secteur des Arts et de la culture. En plus de ce soutien financier, les bénéficiaires auront droit pendant les 12 prochains mois à un « accompagnement intensif alliant conseil, formation, mise en relation et voyage de benchmaking », informe le CDPME.

Selon l’institution spécialisée du GICAM (Groupement Inter-Patronal du Cameroun), ce financement s’inscrit en droite ligne avec la mission d’accélération de croissance ded

PME du Centre.Pour la première cuvée, le choix a été porté sur les filières suivantes : cinéma et métiers du cinéma ; textile ; peinture-dessins-illustration ; sculpture ; maison d’édition-photographie ; danse urbaine/hip-hop/contemporaine.

Lancé en 2018, le CDPME accompagne les PME et soutient l’Entrepreneuriat. Ses principaux axes de déploiement sont : le développement et l’accompagnement de la PME/PMI, la promotion de l’Entrepreneuriat, les suivi et conseils à la diaspora économique et l’intelligence économique.