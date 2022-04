Aide humanitaire : 3,9 millions de personnes dans le besoin en 2022

Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) et le gouvernement lancent conjointement ce jour le Plan de réponse humanitaire (HRP) 2022.

Cette année, 3,9 millions de personnes vivant au Cameroun auront besoin d’aide humanitaire selon l’OCHA. Pour mettre en place ce HRP, 228 milliards de FCFA seront nécessaires. Ce montant servira à la protection vitale et une aide aux moyens de subsistance, annonce l’organisation.

« Si nous ne réagissons pas efficacement, des dizaines de milliers de filles, garçons, femmes et hommes continueront de se retrouver sans aide humanitaire essentielle et protection, exacerbant davantage leurs vulnérabilités et affectant leurs capacités à résister aux chocs et à envisager un avenir meilleur », déclare Matthias Z. Naab, Coordonnateur humanitaire au Cameroun.

La vulnérabilité de ces personnes est tributaire des crises sécuritaires qui perdurent dans les régions de l’Extrême-Nord, du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Par ailleurs, les multiples épidémies qui frappent le pays n’arrangent pas les choses.

En 2021, l’OCHA fait savoir qu’une assistance a été apportée à près de deux millions de personnes. Environ 2,4 millions de personnes sont en phase de crise ou d’urgence de l’insécurité alimentaire. L’organisation onusienne a recensé plus 500 000 enfants non-respect. Et près de deux millions de personnes déplacées à l’intérieur du pays.