Affrontements Arabes Choas-Mousgoums : voici les mesures prises par le gouvernement pour ramener la paix

Le préfet du Logone et Chari a signé des arrêtés, en vue de limiter les rassemblements publics.

Il est désormais interdit et ce jusqu’à nouvel ordre, tout rassemblement de plus de 10 personnes sur la voie publique dans les arrondissements de Kousseri, de Logone Birni et de Zina, dans la région de l’Extrême-Nord. Un arrêté signé le 11 décembre par le préfet du Logone et Chari, Jean Ndongo Ndongo, met en place cette disposition. En plus, la circulation d’engins nautiques civils sur le fleuve Logone entre les arrondissements susmentionnés sont proscrits dès ce jour, précise un deuxième arrêté signé du chef de terre.

Dans la foulée, la mission de paix effectuée par le gouverneur de la région de l’Extrême-Nord, Midjiyawa Bakari et qui s’est achevée hier 12 décembre, a permis aux autorités administratives de rencontrer les leaders des communautés impliquées dans le conflit, ainsi que les autorités traditionnelles et religieuses. Une autre mission gouvernementale est prévue dans les prochains jours et sera conduite par le ministre de l’Administration territoriale, René Emmanuel Sadi.