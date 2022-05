Délit de presse : un journaliste dans le viseur de Semengue

A travers un communiqué publié ce vendredi 19 mai, le président du conseil transitoire du football professionnel (CTFP), Pierre Semengue accuse un journaliste de diffamation.

« au cours de l’émission ‘Sport Express ‘ de la radio Mo’Radio, fréquence 87,7 du lundi 16 mai 2022, diffusée de 6 heures 30 à 7 heures, le journaliste Yannick EFFA a fait un certain nombre de déclarations portant atteinte à l’image et à l’honorabilité du président dudit conseil et de certains de ses proches collaborateurs », peut-on lire dans le communiqué par Pierre Semengue.

Selin le président bdu CTFP, le journaliste sportif s’est contenté uniquement de la version des faits qui lui à servie par ses « commanditaires ». Fort de ce constat, Yannick Effa est appelé à publié un droit de réponse. » En cas de refus, le général Semengue se ‘reserve le droit de saisir les autorités et juridictions compétentes ».

Après le licenciement du secrétaire général du CTFP, Paul Mebizo’o pour « manquements graves et répétés à l’éthique et à la déontologie », Pierre Semengue et le président de la Fécafoot sont à couteaux tirés. Le second instruit le maintien du SG du comité tandis que l’autre indique qu’une « collaboration avec monsieur Mebizo’o Paul n’est plus envisageable ».