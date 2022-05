Accident sur l’axe Yaoundé-Douala: le bilan dévoilé

Suite à l’accident survenu dans la nuit du vendredi à samedi sur l’axe Yaoundé-Douala, le ministre des transports, Massena Ngalle Bibehe a communiqué sur le bilan officiel du drame.

Cinq morts et 12 blessés. C’est le bilan provisoire établit par le ministre des transports à l’issue de l’accidenté produit au lieu-dit » descente Boumnyébel » sur la route nationale numéro 3. Les personnes blessées ont été conduites au centre hospitalier de Ngog Mapubi et dans deux hôpitaux de Yaoundé.

Une enquête est ouverte afin de « déterminer les causes exactes de cet accident et d’établir les responsabilités des uns et des autres », souligne le ministre des transports. Le drame a impliqué un bus de transport en commun de Buca Voyage, un camion de la société Dovv et une camion semi-remorque plateau.

Le bilan de l'accident de la nuit dernière sur la route nationale numéro 3 est de 5 morts et plusieurs blessés. Le communiqué du ministre des Transports 👇🏾 pic.twitter.com/mDvtWQzQgA — Cameroon Tribune (@CamerounTribune) May 14, 2022