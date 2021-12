Abdouraman Hamadou est le président de l’Étoile filante de Garoua. Il n’est pas heureux après que la production de l’émission L’Arène , diffusée sur Canal2 ait annulé son invitation ce dimanche.

C’est tout courroucé que Abdouraman Hamadou Babba s’est exprimé sur sa page Facebook après l’annulation de son invitation à l’émission L’Arène, diffusée ce dimanche sur les antennes de la chaîne privée Canal2 International. « Vous m’invitez à l’émission L’Arène depuis jeudi, vous insistez, malgré mes réticences, je finis par vous donner mon accord et, jusqu’à ce matin, vous étiez à mes trousses pour vous assurer que je ne vais pas me désister… Et puis, subitement, à midi, vous m’expliquez que la « Nouvelle Fecafoot » estime que c’est elle qui doit être en vedette », explique le président de l’Étoile filante de Garoua.

Pour l’acteur du football camerounais, l’acte posé par la production de l’émission L’Arène est un manque de respect et de considération pour sa personne, lui qui n’a jamais été « demandeur ». Il promet des représailles: « ça prendra le temps qu’il faudra mais cet acte de belligérance ne restera pas sans conséquence ».

Abdouraman Hamadou est un acteur majeur du football au Cameroun. Il a travaillé durant pratiquement dix ans au service de la Fécafoot du Président Iya Mohamed. Il en fut d’ailleurs son directeur de cabinet. Leurs relations vont se distancer après la nomination de Tombi A Roko au poste de SG de la fédération. Il est au premier rang des revendications des clubs au sujet des tripatouillages des divers textes et règlements de l’instance.

Malgré la candidature de Samuel Eto’o, il a toujours maintenu que l’élection à la fédération est illégale. Le changement de dirigeant ne change aucunement sa réflexion.

L’une des raisons des difficultés du football camerounais est la mésentente entre les acteurs. Certains ont été mis au banc et ne participent pas à l’activité pour diverses raisons. On parle de la peur de voir ce clan prendre le pouvoir et assouvir leur désir de vengeance.