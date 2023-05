Le ministre de la Décentralisation, et du Développement Local (Mindevel) a procédé le 17 mai 2023 au lancement dudit projet à l’école publique de Melomebae dans la commune de Zoetele, région du Sud.

776 millions FCFA. C’est le montant décaissé à la faveur d’une convention signée entre l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et le Feicom pour la réalisation du projet « Classes vertes » dans les régions impactées par les crises au Cameroun.

« Le projet ‘Classes Vertes’ devrait ainsi permettre aux tous petits d’apprendre les principes d’une alimentation saine et équilibrée en consommant les œufs, tubercules qu’ils auront produits eux-mêmes. En ma qualité d’Ambassadeur de la Nutrition, j’ai réitéré mon engagement à répondre à la problématique de la sécurité alimentaire pour Contribuer à faire des CTD (Collectivités territoriales décentralisées ndlr), un endroit où il fait bon vivre. », a indiqué Philippe Camille Akoa, Directeur général du Feicom.

À l'occasion de ma prise de parole, j'ai rappelé que c'est à la faveur d'une convention signée avec la FAO que notre organisme finance à hauteur de 776 millions FCFA ce projet de promotion d'une production innovante, ludique, et éducative pour une alimentation saine et nutritive pic.twitter.com/3cSysH4EVX — Philippe Camille AKOA (@CamilleAkoaP) May 18, 2023

Cette initiative pilote vise à promouvoir des techniques innovantes de production auprès des jeunes en milieu scolaire et dans les communautés, tout en mettant l’accent sur la valeur nutritive des aliments et leur impact sur l’état nutritionnel.

Aussi, les Classes Vertes contribuent à soutenir les efforts nationaux pour susciter des vocations dans les métiers de l’agriculture en introduisant chez les jeunes, les notions de base de productions agricoles à travers des méthodes agrobiologiques. Les classes vertes sont donc des classes « d’apprentissage » où sont produits divers aliments nutritifs avec une visée ludique et éducative. Les élèves, le corps enseignant et les familles établissent ainsi le lien entre la culture des fruits et des légumes et les régimes alimentaires sains.