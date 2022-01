CAN 2021 : les matches de ce jour

Huit équipes vont se disputer ce 18 janvier leur troisième et dernière journée de phase de groupe de la Coupe d’Afrique des nations (CAN). Deux premiers matches du groupe B vont se jouer en simultané à 17H suivis par deux autres du groupe C à 20H.

Dans le groupe B, la rencontre Malawi- Sénégal se tiendra à 17H, au stade Kouékong à Bafoussam. Les Lions de la Téranga, en tête de poule avec 4 points, veulent conserver leur place de leader du groupe en battant ce soir les Flammes du Malawi, classés 2e avec 3 points.

Du côté du stade Ahmadou Ahidjo à Yaoundé, à la même heure, la Guinée affrontera le Zimbabwe, dernier du groupe B. Avec 4 points à son actif tout comme le Sénégal, ce match du Syli National contre les Guerriers du Zimbabwe (0 point) s’annonce capital pour la suite de la compétition.

La soirée va se poursuivre avec deux autres rencontres du groupe C. Au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé, le Gabon et le Maroc vont s’affronter à 20H. Face aux Lions de l’Atlas déjà qualifiés pour les huitièmes de finale, la sélection gabonaise (4 points) va jouer sans ses joueurs stars Aubameyang et Lemina, renvoyés dans leurs clubs pour examens approfondis.

Le 4e match de ce jour va opposer le Ghana aux Comores au stade Omnisport de Limbé. Avec seulement un point enregistré en deux rencontres, l’équipe ghanéenne devra arracher sa victoire face aux Cœlacanthes pour se qualifier en huitièmes.